Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

С сегодняшнего дня Венера в вашем знаке! Вы почувствуете всплеск интереса к своей персоне, а также захотите новых впечатлений, нарядов, комплиментов, подарков.

Тельцы

С переходом Венеры в Овен вам захочется больше тишины и уединения. Прислушивайтесь к своим чувствам и не заставляйте себя делать то, что совсем не хочется.

Близнецы

В ближайший месяц вы будете ярко проявлять себя и будете настроены на новые знакомства. Дайте себе возможность быть в центре и наслаждаться вниманием.

Раки

В профессиональной жизни появится новая динамика. Да, пришло время активизироваться на работе и намекнуть, а то и прямо заявить, о собственной ценности.

Львы

Венера в родственном для вас Овне будет вдохновлять вас на поиск новых приключений и перемен. Появится желание учиться чему-то новому и раздвигать свои горизонты.

Девы

Весна еще не наступила, а эмоциональные переживания становятся все более интенсивными. Впереди месяц открытий - вы узнаете себя с неожиданной стороны.

Весы

Венера в противоположном знаке активирует вашу личную жизнь. Возможно, вы будете искать партнёрства, которые принесут вам больше сильных эмоций и страстей.

Скорпионы

Вам захочется больше заботиться о себе и своей внешности. Это отличное время для того, чтобы проявить заботу о здоровье, стиле и внутреннем состоянии.

Стрельцы

Венера в Овне добавит огонька в вашу личную жизнь. Это время, когда ваши отношения могут выйти на новый уровень, и вы будете готовы не скрывать свою чувственность.

Козероги

Пришло время сосредоточить внимание на уюте и гармонии в доме, уделить внимание семье. У вас получится создать комфортную, и в то же время легкую атмосферу.

Водолеи

В вашу жизнь ворвутся романтика и творческие идеи. Будьте открыты для новых возможностей, они помогут вдохновиться и найти силы, чтобы двигаться вперёд.

Рыбы

При желании вы сможете увеличить денежный поток и прийти к своему дню рождения с хорошей прибылью. Опирайтесь на свое мнение и интуицию – они не подведут.