"Ты же моя семья?" Агата Муцениеце опешила от невинного вопроса дочери

Актриса Агата Муцениеце после развода с Павлом Прилучным лишилась сына. Тимофей решил жить с папой. Теперь звезда сериала "Закрытая школа" опасается потерять и дочь.

Агата старается проводить как можно больше времени с дочкой Мией. Артистка выдумывает для наследницы разнообразный досуг. В выходные мама предложила Мие приготовить вместе пиццу. Муцениеце заявила, что воскресенье является днем семьи.

"Какой семьи?" — переспросила дочка у Агаты. Столь невинный вопрос на несколько секунд ввел актрису в ступор.

"Ну, воскресенье — выходной, его с семьей обычно проводят. Ты же моя семья?" — попыталась выкрутиться звезда.

Напомним, Агата Муцениеце родила от Павла Прилучного двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию. После развода наследники жили с мамой, но внезапно сын переехал к Прилучному. Мальчик без объяснения причин отказался от общения с мамой. Последний раз Тимофей был дома в августе прошлого года. Хоть суд и определил, что все дети должны жить с Муцениеце, сама Агата боится травмировать психику сына, поэтому не возвращает его насильно.