Кравцов рассказал Путину о школах мирового уровня

12 флагманских школ мирового уровня с углубленным изучением точных наук построят в России. Об этом сегодня доложил Владимиру Путину министр просвещения Сергей Кравцов на встрече в Кремле.

Все поручения президента и задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Образование", выполнены. Удалось повысить престиж профессии учителя. Конкурс в педагогические вузы - 10 человек на место

Такие институты - одни из самых популярных в стране. В числе лидеров - и рабочие специальности. Сегодня их выбирают всё больше школьников. В том числе потому, что после окончания колледжа трудоустройство практически гарантировано. Идет масштабная программа капитального ремонта средних и общеобразовательных учебных заведений.