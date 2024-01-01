Запад признал бесполезность новых пакетов помощи Украине: без боевого духа и грамотного руководства не победить

Президент отдела обороны и безопасности Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс объяснил, почему новые пакеты помощи от стран Запада не смогут усилить военный потенциал Украины. По словам аналитика, Киеву не хватает главного, и это невозможно компенсировать деньгами или техникой, вооружением.

"Войны никогда не выигрываются и не проигрываются пакетами помощи (...) Для этого необходимы стратегия, расстановка сил, применение сил, руководство, боевой дух войск и другие вещи, а не только поступающая помощь", — отметил Сет Джонс.

Эксперт подчеркнул, что поставки за 2024 год не привели к достижению каких-либо конкретных боевых или стратегических целей, передает агентство Reuters.