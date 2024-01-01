"Меня спасут!": онкобольной Левкин до последнего верил в выздоровление

Вдова Владимира Левкина Марина пришла на шоу "Пусть говорят" и рассказала о последних днях жизни певца. Она отметила, что исполнитель боролся с онкологическим заболеванием годами, выходя в ремиссию и сталкиваясь с рецидивами. Однако неизменно артист верил в то, что сможет справиться с недугом.

Вот и в ноябре прошлого года, чувствуя себя неважно, Владимир Левкин до последнего отказывался вызывать скорую помощь, лишь уступив уговорам жены.

"Давай скорую вызовем, вдруг тебе плохо станет и не успеют доехать, тебя не спасут?" - сказала я. Он на меня так посмотрел: "Меня спасут!" - рассказала вдова Левкина.

Поначалу, вспомнила Марина, когда певец попал в больницу, они постоянно были на связи. Левкин говорил, что ему делают капельницы, жаловался на жажду, признавался, что ему тяжело говорить, и был сонлив. А потом он перестал выходить на связь. Не находившая себе места Марина в итоге позвонила в справочную и узнала, что ее муж в реанимации.

"Меня нередко спрашивают про причины, что случилось. Но Володя не предчувствовал смерть, предчувствия были у меня, да и то в последний день, когда я очень сильно за него испугалась. Тогда ходила по квартире и постоянно мерзла", - отметила Марина.

17 ноября 2024 года Владимир Левкин умер.