Настоящая снежная зима придет в Москву только на Масленицу

Москвичи в этом сезоне все-таки дождутся метелей и снегопадов. Настоящая зима, хоть и с опозданием, придет в столицу. Город засыпает снегом на Масленицу.

"Вторая половина февраля будет со значительным количеством осадков и это будет снег, там возможны и метели. Февраль скорее всего закончится со снегом в большем количестве, чем сейчас за окном", — сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

В ближайшие же дни москвичам стоит одеваться теплее, в городе ожидается "умеренный морозец", но похолодание будет краткосрочным, после выходных температура снова начнет повышаться.

"Мы надеемся, что такой умеренный морозец, который будет в следующие выходные, надолго не задержится, а затем температура начнет повышаться", — цитирует синоптика АГН "Москва".