Семейство декоративных свиней спасли во время пожара в Подмосковье

Инцидент произошел в выходные, но стало известно о нем лишь сейчас. В подмосковной Балашихе в одном из жилых домов случился пожар. Прибывшие на место пожарные и спасатели эвакуировали десять человек, в том числе двоих детей, и десяток декоративных свинок из горящей квартиры. Видео того, как семейство минипигов покидает жилище, распространилось в Сети.

О ЧП рассказали в телеграм-канале "Мособлпожспас". Сообщалось, что из окон первого этажа пятиэтажного дома идет дым. Когда была вскрыта дверь в квартиру, откуда шел дым, в холл выскочило несколько минипигов. Пожарные нашли еще несколько поросят в жилище, однако они надышались дымом и были без сознания, тогда люди вытащили их на свежий воздух.

В кратчайшие сроки специалисты ликвидировали возгорание на площади два квадратных метра, не допустив дальнейшего распространения пожара. Пострадавших нет.