Бьянку Цензори и Канье Уэста с позором прогнали с "Грэмми"

В ночь на 3 февраля по московскому времени в США состоялась торжественная церемония вручения премии "Грэмми". Это награда, вручаемая Академией звукозаписи в знак признания выдающихся достижений в музыкальной индустрии. Это событие считается одним из самых престижных в мировом шоу-бизнесе, поэтому по красной дорожке отметились самые известные артисты.

Не остались в стороне и рэпер, дизайнер Канье Уэст и его супруга, модель Бьянка Цензори. Мужчина появился перед камерами в черной футболке и такого же цвета штанах, а вот его избранница демонстрировала эффектную темную шубку. В какой-то момент Бьянка повернулась к фотографам спиной и изящно сбросила ее с плеч, а потом и вовсе скинула шубу к ногам. Цензори оказалась в абсолютно прозрачном платье, которое подчеркнуло пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги модели.

Бьянка не надела никакого белья под платье, устроив тем самым скандал. Говорят, пару с позором выгнали, правда, не потому, что модель сверкнула на публике всеми своими прелестями, а из-за того, что явилась на премию без приглашения.