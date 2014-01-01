Первые минуты после взрыва. Холл подъезда затянут дымом. На полу лежат раненые. Люди ищут, чем перетянуть раны. По оценкам взрывотехников, мощность самодельного взрывного устройства - от 300 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Скорее всего, преступники наблюдали за подъездом и привели бомбу в действие, когда из лифта вышла группа мужчин и направилась к парковке.

От взрыва на месте скончался один из них. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. В момент взрыва, около 10 утра, в холле дома всегда достаточно многолюдно. Жители разъезжаются на работу или учебу.

На место происшествия прибыли медики, сотрудники спецслужб, эксперты взрывотехники. Обследовали холл, где произошел взрыв, шахту лифта, подземный паркинг. Другие взрывные устройства обнаружены не были. Для эвакуации пострадавших прибыл санитарный вертолет.

Комплекс "Алые паруса", в одном из подъездов которого произошел взрыв, считается элитным. Круглосуточно под охраной. Вход исключительно по пропускам. Предположительно, взрывное устройство в холле мог оставить человек, одетый в форму курьера или коммунальщика. Бомбу поставили на пол возле одного из двух диванов, расположенных в подъезде.

"На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов ГСУ СК России по городу Москве. В настоящее время осматриваются камеры видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению данного преступления", - сообщили в СК.

Один из пострадавших при взрыве позже скончался в больнице. Это Армен Саркисян, также известный под позывным "Горловский". Остальные пострадавшие и убитый на месте мужчина - предположительно, его охранники. Армен Саркисян был президентом федерации бокса Донецкой народной республики, а также создателем добровольческого батальона "Арбат". Следователи не исключают, что Саркисян был главной целью преступников.

Добровольческий батальон Арбат появился в 2022 году и сначала входил в состав интернациональной бригады "Пятнашка". Стоял на защите Горловки. Чуть позже был введен в состав Министерства обороны России уже как самостоятельное боевое подразделение. Которое привлекалось командованием к выполнению задач в качестве группы специальных операций. Бойцы освобождали в том числе Авдеевку. А потом одними из первых прибыли в Курскую область для отражения украинской террористической атаки.

Армен Саркисян родился в Горловке и уже в 2014 году, после начала Киевом так называемой антитеррористической операции, встал на защиту Донецкой народной республики. По имеющейся информации, его деятельность как основателя спецподразделения "Арбат", равно как и дела бизнеса, сейчас рассматриваются в качестве основных версий убийства.