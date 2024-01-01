"Я останусь с тобой": SHAMANа и Мизулину сняли вместе

SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) и Екатерину Мизулину сняли в одной из столичных школ. Один из самых популярных исполнителей отечественной сцены выступил перед школьниками с песней "Я останусь с тобой". Ярослав пел живьем, ему аккомпанировали музыканты. Екатерина Мизулина сопровождала артиста.

В Сети меж тем упорно муссируются слухи о том, что у Дронова и Мизулиной роман. Однако сами Ярослав и Екатерина эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Напомним, что осенью 2024 года Ярослав Дронов оформил развод с женой Еленой Мартыновой. Говорят, именно благодаря ей артисту удалось добиться успеха на музыкальном поприще. В близком окружении экс-супругов утверждают, что Елена так хитроумно вела дела Ярослава, так искусно давала ему советы, что теперь тот не только считается одним из самых востребованных исполнителей, но и добился звания заслуженного артиста России.

Поговаривают, что после развода карьера SHAMANа может застопориться, потому что настолько умного и дальновидного менеджера рядом с ним больше нет.