США сами точно не знают, сколько передали оружия Украине

Администрация Джо Байдена не знала точные объемы поставленных Украине вооружений. Путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и вооруженных сил были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением, сообщили журналистам чиновники, знакомые с ситуацией.

"Расследование генерального инспектора Пентагона и счетной палаты США обнаружили, что администрация, кажется, не знала, сколько оружия было доставлено и сколько поставок отставали... Пентагон с тех пор обновил инструкции, чтобы прояснить, как именно ветви службы должны определять помощь как доставленную", - сообщили знающие люди агентству Reuters.

Ранее стало известно, что из Пентагона уволили или отстранили всех, кто "отвечал за Украину". По словам украинского журналиста Романа Бочкала, это полная перезагрузка, которая приведёт к изменениям и новому формату отношений.

Меж тем Вашингтон на 90 дней заморозил финансирование практически всех иностранных программ, включая проекты на Украине. Соответствующее распоряжение подписал новый американский госсекретарь Марко Рубио. Он займется проверкой соответствия грантов политическим целям администрации Трампа.