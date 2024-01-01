Собянин: Количество нейрохирургических операций в Москве выросло за пять лет почти на треть

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте в Telegram, что количество нейрохирургических операций в столице за пять лет выросло почти на треть.

"Только в 2024 году врачи выполнили около 21 тыс. сложных операций пациентам с патологиями головного и спинного мозга, а также другими заболеваниями нервной системы. Сегодня медпомощь нейрохирургического профиля оказывают в 14 больницах. В арсенале врачей интраоперационные компьютерные и магнитно-резонансные томографы, навигационные станции, 3D-микроскопы, рентгенологические установки и другая современнейшая техника", - отметил глава города.

Как добавил мэр, результатом комплексного подхода к развитию здравоохранения стало повышение доступности и эффективности самых сложных и востребованных направлений медпомощи.