Журналистка Наташа Рей, которая ранее утверждала, что жена президента Франции Эммануэля Макрона была в прошлом мужчиной, попросила у России политического убежища. Об этом сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан. Примечательно, что Наташа обращается за помощью конкретно к депутату Госдумы Петру Толстому.

Адвокат журналистки не уточнил, подан ли уже официальный запрос и если да, то в какое именно ведомство. Защитник Рей заявил, что она "в течение трех лет проводила углубленное расследование, чтобы проверить официальную биографию г-жи Брижит Тронье, жены Макрона" и выводы своего расследования опубликовала на видео и в запрещенной в России социальной сети Facebook. В результате теперь журналистка является объектом судебного преследования в Апелляционном суде Кана и Кассационном суде.

Защитник Рей на своей страничке в соцсети Х утверждает, что обвинения против Наташи "сфабрикованы", передает РИА Новости.

Меж тем ни французы, ни уж тем более американцы не пытаются застыдить жену Макрона – народ просто хочет знать правду, ну хотя бы потому, что интересно, кто именно управляет Францией и заодно пытается влиять на мировые события. Дело в том, что в свежем опросе, проведенном 16 января, 66% французов заявили, что Эммануэль Макрон ведет страну в неправильном направлении.