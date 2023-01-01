"Интервидение" пройдет в России в 2025 году

Владимир Путин своим указом распорядился провести в этом году в Москве и Московской области международный музыкальный конкурс "Интервидение". Председателем оргкомитета конкурса назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, председателем наблюдательного совета конкурса - первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, сообщает "Интерфакс".

Отметим, что еще в 2023 году объявлялось о намерении провести международный песенный конкурс "Интервидение" в России. Сообщалось, что мероприятие пройдет в 2024 году, но этого так и не случилось. Подразумевается, что новый конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин говорил об идее "Интервидения" так: "Он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу. Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания. Мы образуем постоянно действующий организационный комитет и выберем представителей национальных жюри".