Названа новая версия покушения на Саркисяна в ЖК "Алые паруса"

Политолог Александр Семченко выдвинул версию, что покушение на президента Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна могло быть связано не только с батальоном "АрБат", но и с тем, что изначально у него было гражданство Украины.

По мнению эксперта, президент Владимир Зеленский воспринимает каждого гражданина Украины, который переходит на сторону России, как двойного или даже тройного врага.

При этом политолог не уверен, что Саркисян был первоочередной целью для киевского режима, просто ее можно было достичь быстро и с минимальными затратами.

Кроме того, Семченко рассказал ТВЦ, что видел Саркисяна примерно два месяца назад в Москве на боксерском турнире, посвященном героям СВО. Основатель батальона выглядел хорошо, у него было приподнятое настроение.

Напомним, командир батальона "АрБат" Армен Саркисян умер сегодня, 3 февраля, в реанимации после покушения в ЖК "Алые паруса". Саркисян был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате взрыва у него оказалась ампутирована нога, помимо этого он получил многочисленные ранения.