После получения задачи сборка и снаряжение новейшего российского беспилотника "Молния-2" занимает совсем немного времени. Стартовая позиция уже подготовлена, и вот ударный дрон самолетного типа поражает украинскую БМП в приграничном районе Курской области.

"Молния" - БПЛА самолетного типа. Летит дальше, несет больше. Специфика же прежде всего заключается в более мощной батарее, соответственно, больше и дальность полета - до 30 километров. Сейчас наша промышленность активно наращивает выпуск таких БПЛА.

Самый мощный в мире самоходный миномет "Тюльпан" не только пробивает метровые бетонные укрепления, но еще и умеет петь. Калибр - 240 миллиметров, вес снаряда - более 200 килограммов. На южнодонецком направлении расчет "Тюльпана" группировки "Восток" уничтожил автомобильный мост и опорный пункт ВСУ. Удары по позициям боевиков артиллеристы группировки сейчас наносят в районе села Новоселка. Оно расположено западнее освобожденной на днях Великой Новоселки.

На красноармейском направлении "Тюльпан" применяют для поражения укрепрайонов ВСУ прежде, чем в наступление пойдут наши штурмовики. На харьковском направлении экипажи танков Т-72 армейского корпуса группировки "Север" уничтожили опорные пункты, склад боеприпасов и боевую технику ВСУ.

Ярослав Якимкин, начальник пресс-центра группировки "Север": "На харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии".

Работают танкисты в основном с закрытых огневых позиций. Боевые машины надежно защищены механическими средствами защиты и радиоэлектронной борьбы.

Наши подразделения и территория в Луганской народной республики - под надежной защитой системы ПВО. Главная угроза сейчас исходит от вражеских беспилотников. С ними успешно борется зенитно-ракетный комплекс "Тор - М1". Он способен одновременно вести несколько целей и поражать их на дальности до 15 километров. На этот раз были уничтожены разведывательные беспилотники ВСУ.