Первой жертвой Трампа стал рынок криптовалют. Что произошло?

О том, что на виртуальном рынке вырос реальный пузырь, аналитики в один голос твердили давно. Сейчас же начал сбываться их худший прогноз: пузырь этот стремительно сдувается. По всему миру криптодержатели, которых серьезные инвесторы брезгливо называют "хомячками", буквально рыдают. Их легкие цифровые деньги тают на глазах.

Эмоции и правда сдержать трудно. Всего за сутки рынок потерял 240 миллиардов долларов. Такого обвала не было никогда. Биткоин просел почти на 10 процентов, крупнейшие альткоины потеряли и того больше. Историческое падение.

Среди причин эксперты называют, в частности, успех китайской нейросети DeepSeek. Она связана с цифровыми активами, а потому, серьезно повысив конкуренцию, повлияла и на курс виртуальных валют. Впрочем, главную свинью криптосообществу подложила вовсе не Поднебесная. А Дональд Трамп со своей агрессивной экономической политикой. Введенные им пошлины на импорт в США из Канады, Мексики и Китая напугали инвесторов. И они, опасаясь глобальной торговой войны, начали массово сбрасывать рискованные активы.

"Они начинают разгонять рынок, и рынок идет соответственно за ними, в данном случае - в сторону понижения. Эффект складывающегося карточного домика", - отметил Игорь Балынин, доцент финансового университета при правительстве России.

Тот случай, когда действительно благими намерениями вымощена дорога к кризису. Действия американского президента, направленные, казалось бы, на защиту отечественного производителя, могут привести к серьезному росту цен в США. Федеральной резервной системе будет сложнее бороться с инфляцией и доводить ее до целевых показателей. Как следствие - резко снизится процент участников рынка, которые ждут от регулятора дальнейшего снижения процентной ставки. Производство может начать пробуксовывать. Продолжит соответственно реагировать и крипторынок, потому как привлекательность высокорисковых активов будет и дальше падать.

"Если суммарно смотреть весь набор инициатив, которые каскадно вводятся в экономическое пространство США, продуманности я не наблюдаю. Есть желание решать те или иные лежащие на поверхности перезревшие проблемы, не сильно взвешивая последствия. И вот это настораживает", - указал Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН.

Еще больше настораживает другое. Дональд Трамп, который явно мнит себя "защитником отечественного производства" и "собирателем земель американских", на деле в историю может войти совсем в ином качестве. Как величайший президент-криптомошенник. Выпущенный им 18 января именной скамкоин сперва продемонстрировал самое быстрое создание капитализации с нуля, а затем - самое значительное и моментальное ее падение. Сразу на 80 процентов. Спекулятивно созданный в кратчайшие сроки ажиотаж, рекордные и беспорядочные продажи - все это привело к тому, что менее чем за неделю инвесторы потеряли по разным оценкам от 5 до 8 миллиардов долларов. Сам же Трамп, а также его приближенные, по словам топ-менеджера биржи Coinbase Коннор Гроган, отлично обогатились.

При этом с Трампа по закону взятки гладки. Строго говоря, он никого не обманывал. Не случайно криптовалюту свою он запустил в сегменте "мемкоинов". То есть как бы в шутку. Другое дело, что многие восприняли это всерьез, и теперь им отнюдь не до смеха.

"За этой разновидностью денег нет никаких ценностей. Нет никаких реальных активов. Это вчистую виртуальные торги, виртуальное поведение игроков. Это пирамида. То есть там прибыть от ежедневных торгов. И эта пирамида насыщаемая. И в результате она как бы схлопывается, у нее нет внутренней энергии", - объяснил Сухарев.

И это, говорят, аналитики, касается не только "мемкоинов", а вообще всего крипторынка. Отсюда и его неустойчивость, когда впечатляющий рост то и дело сменяется не менее впечатляющими падениями. Вот и за нынешним рекордным обвалом последует положительная динамика. Вопрос - как долго она продержится? Такие колебания могут происходить еще довольно долго - до тех самых пор, пока надутый цифровой пузырь окончательно не лопнет.