Россияне начали массово получать фейковые квитанции ЖКХ

Граждане стали находить в своих почтовых ящиках фейковые платежки, которые почти невозможно отличить от настоящих. Люди сканируют QR-код и гасят "задолженность", а вместе с ней теряют все личные данные. Эксперт Александра Пожарская рассказала ТВЦ, как не попасться на удочку мошенников и отличить настоящую платежку от поддельной.

Так, для начала следует проверить дату получения квитанции. Если платежка пришла в нетипичный день, то скорее всего, речь идет о деятельности мошенников. Также нужно обратить внимание, есть ли грамматические и фактические ошибки или нетипичные суммы в документе. Кроме того, в квитанциях и платежных документах обычно указываются контакты управляющих компаний ЖКХ или ресурсоснабжающих организаций. Эти номера можно проверить на сайте компании. Также можно сходить в ЕРЦ или управляющую компанию, где точно скажут, настоящая квитанция или нет. При переводе денег по QR-коду обязательно всплывает окно с информацией о получателе платежа. Если есть сомнения или данные отличаются от обычных, лучше заплатить в кассе, советует эксперт.

Ну а если все же деньги "ушли" мошенникам, следует немедленно обратиться в свой банк и сообщить о ситуации. Оператор примет заявку и даст дальнейшие инструкции.