"Наконец я могу ответить": Прилучный выступил с заявлением

Павел Прилучный считается одним из самых востребованных и успешных актеров. Кроме того, его имя пользуется большой популярностью, причем не сколько благодаря его работе, столько из-за скандалов в личной жизни. Общественность с большим интересом следит за развитием его отношений с бывшей женой Агатой Муцениеце.

Однако сам актер предпочитает на эту тему не распространяться. Зато артист сделал важное заявление для поклонников своего творчества. Он объявил о том, что будет пятый сезон сериала "Мажор".

"Друзья, вы давно спрашивали, будет ли пятый сезон "Мажора"? Наконец я могу ответить, что будет. МЫ начали съемки нового сезона давно полюбившейся истории Игоря Соколовского и его друзей и врагов. Пятый сезон будет еще интереснее, веселее, динамичнее, а местами и драматичнее", - рассказал Прилучный в своем официальном телеграм-канале.

Меж тем в Сети многие пользователи ждут, когда разрешится конфликт актера с бывшей супругой. После того, как Муцениеце отсудила у артиста повышенные алименты, Прилучный подал встречный иск об определении места жительства их детей. В настоящее время сын Тимофей живет с отцом, дочь Мия - с матерью. Причем актриса не видела сына с лета прошлого года, когда актер забрал ребенка на отдых, потом в командировку, а потом тот якобы принял решение остаться с отцом.