Поклонники переводили налоговой деньги за Блиновскую

Представитель ФНС рассказал журналистам, что многочисленные подписчики решили помочь Елене Блиновской и стали переводить налоговой небольшие суммы за "королеву марафонов".

"У нас есть плательщики, которые кидали по 100, по 1000 рублей, когда пытались спасти Блиновскую", - сообщил юрист в Арбитражном суде Москвы.

Этим обстоятельством, а также тем, что часть долга погашена самой Еленой Блиновской, и объясняется разница в суммах долга в разных документах. Тем не менее, для уточнения суммы суд отложил заседание на 17 февраля, отмечает РИА Новости.

Ранее суд обязал семью Елены Блиновской вернуть банку более полумиллиарда рублей, таким образом удовлетворив иск кредиторов. Дело в том, что "королева марафонов" покупала дом в ипотеку, и банк дал ей 300 миллионов рублей на 20 с лишним лет. Однако по какой-то причине семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось еще 269 миллионов рублей долга. В итоге сейчас Блиновская должна банку, порядка 569 миллионов рублей.

Напомним, Елена Блиновская была задержана весной 2023 года при попытке покинуть страну. По данным следствия, блогер при посредничестве супруга Алексея Блиновского уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов.