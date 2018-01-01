В Чехии бобры за два дня построили плотину, которую власти согласовывали годами

В ландшафтном парке в чешских Брдах бобры построили платину, причем выбрали для этого идеальное место, а власти благодаря усилиям животных сэкономили 30 миллионов чешских крон. Сообщается, что проект разрабатывался с 2018 года. Но лишь сейчас администрация собрала все необходимые разрешения и готова была уже приступить к строительству. Но бобры оказались быстрее.

"Военное лесное управление и власти бассейна реки Влтава вели переговоры друг с другом, чтобы создать проект и решить вопросы, связанные с правом собственности на землю. Бобры опередили их, сэкономив нам 30 миллионов чешских крон. Они построили плотины без какой-либо проектной документации и бесплатно", - сообщил глава администрации заповедника Богумил Фишер местным СМИ.

Меж тем Польша объявила войну бобрам. Премьер -министр Дональд Туск заявил, что бобры наносят вред дамбам в регионах, подверженных паводкам. Эта проблема требует быстрого решения, и пора начинать настоящую борьбу с животными, убежден он. Однако Туск подчеркнул: любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона.