В окрестностях острова Санторини за 4 дня произошло более 200 землетрясений

На греческом острове Санторини объявлен наивысший уровень тревоги из-за нарастающей сейсмической активности. За минувшие четыре дня в его окрестностях произошло более 200 землетрясений.

Магнитуда самого сильного подземного толчка составила 4,6. О пострадавших и разрушениях не сообщается, но ситуация продолжает ухудшаться. В горах из расщелин идет дым, из-под земли слышны рев и гудение.

Власти пока не отдавали приказ об эвакуации, но в надежде покинуть опасный район в порт Санторини уже устремились тысячи людей. Желающих уехать так много, что пришлось вводить дополнительные рейсы паромов.