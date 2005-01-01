Отстраненная Валиева лишилась 9 медалей и 13 миллионов

Весной 2024 года Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в национальную сборную России. До этого, 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года.

Кроме того, Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Камилы на четыре года. Поводом стало предполагаемое нарушение спортсменкой антидопинговых правил.

А меж тем Валиева считается одной из самых успешных фигуристок последних лет. На ее счету множество побед. Тем обиднее, как посчитал и подсчитали журналисты, спортсменке возвращать девять медалей и 13 миллионов рублей призовых, сообщает Sports.ru.

Срок дисквалификации Валиевой отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Первый турнир, результаты которого аннулировали, это предолимпийский чемпионат России. Затем последовали Чемпионат Европы и собственно Олимпиада. После Камила выступала только на российских стартах, где завоевала четыре золотые медали. Прошлогодние соревнования закончились третьим местом Камилы.

И если с медалями все более-менее понятно, то с призовыми ситуация обстоит сложнее. Деньги фигуристка должна вернуть в ISU и ФФКР. Организации перераспределят (или уже перераспределили) призовые.

Меж тем Камила Валиева, до окончания отстранения которой меньше года, намерена вернуться в спорт. Получится ли у нее, увидим.