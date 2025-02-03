Трамп заявил о "большом прогрессе" в решении конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что в урегулировании конфликта между Россией и Украиной достигнут "большой прогресс". Однако в чем он заключается, американский лидер не уточнил, передает РИА Новости.

"Мы должны остановить эту нелепую войну", - заявил Трамп.

Кроме того, президент США признался, что Америка хочет получать редкоземельные металлы с Украины в обмен на помощь.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что Дональд Трамп наведёт порядок в семье европейских политиков. По мнению главы государства, европейским лидерам ментально больше нравился Джо Байден, потому что у Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Трамп с его характером, его настойчивостью наведёт там порядок довольно быстро, и лидеры Европы встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком.

Отметим, что за две недели своего правления Дональд Трамп подписал десятки указов. Он начал торговые войны с Канадой, Мексикой и Китаем; замахнулся на Гренландию и Панамский канал; пообещал быстро уладить конфликт на Украине.