Жители Латвии интересуются переселением в Россию

Более 20 тысяч латвийцев за прошедший год интересовались участием в механизмах переселения в Россию. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на временного поверенного в делах России в Латвии Дмитрия Касаткина.

По его словам, ещё несколько лет назад такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами.

"В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге", — отметил Касаткин.