Американские пошлины против Канады обидели северного соседа США

Кто у нас тут самый великий?.. Известно кто: он, Дональд наш Трамп. А всякие друзья-союзники – это так, мелкая сошка, прислуга. Которая должна знать своё место и поменьше огрызаться. А то хозяин разгневается. Американские пошлины против Канады крепко обидели северных соседей США.

Канадские газеты выходят с заголовками: "Это война". Портрет Трампа сопровождают подписью "Тупица". Кто Трампа обзывал - тот долго плакал. В Америке это быстро поняли. А вот в канадском захолустье решили характер показать. Страшное дело - болельщики освистали американский гимн!

Свистеть - не в драку лезть. А в торговой войне с Америкой победу одержать? Это не про Канаду. Но подерзить большому брату можно. С прилавков канадских супермаркетов убирают американский алкоголь - получи, Трамп! Собака лает, караван идёт. Американский журналист Патрик Бет Дэвид выдал порцию советов Канаде и Мексике, по которой Трамп тоже ударил пошлинами: 1) Прочитайте книгу "Искусство сделки". 2) Примите холодный душ. 3) Позвоните Трампу и извинитесь. 4) Молитесь.

Советы дельные, жизненные. Только побыстрее надо к этой программе приступить. Трамп шутить не любит. А кто не понял - у того в действительности всё не так, как на самом деле.