Политолог Марков: Есть русские ядерные ракеты, которые могут прилететь в США

Как далеко может зайти развёрнутая президентом США "война пошлин"? Грозит ли она расколом между Америкой и её партнёрами? Какое место в повестке дня Дональда Трампа занимает сейчас Украина? И в чём больше заинтересован Вашингтон - в нормализации отношений с Москвой или поддержке киевского режима?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с политологом Сергеем Марковым.

"Есть русские ядерные ракеты, которые могут прилететь и убить всех до одного американца. Одно из важнейших требований – решить, чтобы не было ядерной войны", - отметил он.

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