Информация о ходе СВО. Российские военные успешно продвигаются вглубь обороны ВСУ, не давая противнику перейти в контрнаступление. За прошедшие сутки на стратегически важных участках фронта неприятель потерял более тысячи 145 военнослужащих.

На Каховском направлении оперативно сработали расчеты ударных беспилотников "Молния-2". Точный сброс - и замаскированный в заброшенном доме наблюдательный пункт ВСУ уничтожен. А на Ореховском направлении с помощью БПЛА сорвана ротация неприятеля. Операторы дронов обнаружили и ликвидировали колонну вражеской бронетехники у линии боевого соприкосновения.

В режиме реального времени с помощью беспилотников наши военные наблюдают за перемещениями противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, которая наносит сокрушительные удары по врагу. На Донецком направлении надежное прикрытие штурмовым отрядам обеспечили экипажи самоходных гаубиц "Мста-С". Огнем 152-миллиметровых снарядов накрыли вражеский опорник.