В ходе боевых действий в Суджанском районе Курской области российскими военными задержан еще один киевский каратель, которого подозревают в расправе над мирным жителем.

Это солдат 92-ой отдельной штурмовой бригады украинских вооруженных формирований Владимир Парафило. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве жителя села Русское Поречное. В ходе допроса Парафило полностью признал свою вину и рассказал, что получил приказ открывать огонь по мирному населению от своего командира с позывным "Антошка".

Увидев на улице мужчину в гражданской одежде и понимая, что тот не представляет опасности, Парафило выстрелил ему в спину. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.