80 лет назад в Крыму началась Ялтинская конференция

Это была настоящая спецоперация. Чего только стоило подготовить разрушенную войной Ялту к встрече на таком высоком уровне. Немцы, отступая, вынесли из дворцов все - от люстр до дверных ручек.

Были приняты беспрецедентные меры безопасности. Флот контролировал всю акваторию Черного моря. Ялту, Севастополь и аэродром Саки прикрывали сотни зенитных орудий и более 300 истребителей. Место проведения конференции защищали двойным кольцом охраны, в ночное время добавлялось третье.

Пленарные заседания проходили в Ливадийском. Здесь же поселили американцев. Протокол нарушили ради Рузвельта. Он был прикован к инвалидной коляске. Учли и особые пожелания, например, стены спальни покрасили в любимый цвет президента – небесно-голубой. За подготовкой следила дочь посла США в СССР.

"Кэтлин Гарриман, судя по всему, была весьма дотошной дамой и, в частности, по её требованию 5 раз перекрашивали ванну для американского президента, для того, чтобы добиться идеального цвета морской волны", - рассказала Екатерина Матешко, старший научный сотрудник Ливадийского дворца музея.

Черчилля поселили в Воронцовском дворце. Британская архитектура растопила сердце чопорного аристократа. К тому же, сестра графа Воронцова была замужем за дальним родственником премьера – Гербертом Пемброком. Его портрет повесили в парадной столовой во время конференции. Были и другие дипломатические хитрости.

"Когда кто-то из членов делегации Великобритании отметил, что не хватает лимонных корочек в чае, на следующий день в холле, в вестибюле парадном уже стояло лимонное дерево, как пишет Черчилль, отягощённое плодами", - рассказал Константин Касперович, заместитель директора ГАУК РК "Алупкинский музей-заповедник".

Делегация СССР разместилась в Юсуповском дворце. Скромный, но стратегически удачно расположенный. Он находится по середине между Ливадийским и Воронцовским дворцом – а это было тоже важно. В Юсуповском дворце шла большая работа, здесь слушали все, что происходило в других дворцах.

Переговоры длились 8 дней. Границу сфер влияния на Балканах провели между Грецией и Югославией. Договорились разделить Германию. Общую сумму репараций озвучил Советский Союз – 20 миллиардов долларов. Рузвельт удивился такой скромности. Увидев разрушения на примере Крыма, он думал, что попросят в 2,5 раза больше. Четверть всех обсуждений посвятили Польше. Черчилль хотел, чтобы СССР вернул территории западной Украины и Белоруссии. Якобы даже сказал, мол, Львов никогда не был русским. Сталин парировал – зато Варшава была. Когда кабинетная дипломатия зашла в тупик – перешли к банкетной. Исторический ужин прошел в Юсуповском дворце.

Здесь же прошли секретные переговоры о вступлении СССР в войну с Японией и о возвращении Курил и Южного Сахалина Москве. Договорились о создании Организации Объединенных Наций.

В феврале 45-го Красная армия уже стояла на Одере. Исход войны был предрешен. В Ялте лидеры трех стран договаривались о сферах влияния и придумывали механизмы урегулирования международных конфликтов. Противоречий было много. Но победило стойкое желание как можно быстрее добиться нового мирового порядка – надежного и долговечного.

Переговоры шли и за пределами высоких кабинетов. Ялтинская конференция стала своеобразной репетицией встречи на Эльбе. Летчики трех стран жили вместе в санатории в Саках. Моряки ходили друг к другу в гости на корабли.

Черчилль задержался в Севастополе. Ему провели экскурсию по местам Крымской войны - Балаклавская долина, где погибли сотни британских аристократов в ходе атаки легкой кавалерии и английское кладбище. Премьер удивился тому, как бережно русские относятся к могилам своих врагов. Рузвельт по-настоящему влюбился в Ливадию и даже попросил продать ему дворец. Президент хотел вернуться в Крым после войны, чтобы выращивать деревья. Лидеры трех стран уезжали в приподнятом настроении – впереди была Победа и долгожданный мир.

Никита Васильев, "ТВ Центр"