Трамп доволен результатами переговоров с Трюдо: пошлины отменены

Дональд Трамп остался доволен результатами переговоров с Джастином Трюдо. По итогам разговора канадский премьер согласился обеспечить безопасность границы с Соединенными Штатами в обмен на приостановку введения пошлин.

"Я очень доволен первыми результатами, и объявленные в субботу тарифы будут приостановлены на 30 дней", – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Он добавил, что как президент США несет ответственность за безопасность жителей Штатов и делает для этого все возможное.

Кроме того, Трамп объявил о приостановке введения пошлин и для Мексики. Ранее власти страны согласились направить 10 тысяч мексиканских военных на границу к США для борьбы с наркотрафиком и потоком нелегальных мигрантов.