США возобновили поставки оружия Киеву на фоне заявлений Трампа о мире

США возобновили поставки оружия Украине после приостановки в последние дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, поставки возобновились в минувшие выходные. Первоначально администрация Дональда Трампа рассматривала возможность полного прекращения снабжения Киева оружием, но передумало.

Сейчас внутри администрации идут споры об объемах поставок, утверждают собеседники Reuters.

Новость о возобновлении поставок оружия Киеву появились на фоне заявления Дональда Трампа о достижении "значительного прогресса" в вопросе урегулирования украинского кризиса. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Белом доме. Никакой конкретики американский президент не привел.

"Посмотрим, что произойдет", — многозначительно добавил Трамп.