Минобороны России представило новых героев СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Гвардии ефрейтор Александр Путилов, действуя в составе артиллерийского расчёта, оказывал огневую поддержку российским подразделениям в обороне. Во время выполнения боевых задач, несмотря на полученные травмы, Александр уничтожил вражеский беспилотник и БМП противника. А также спас раненого товарища и помог эвакуировать его в медучреждение.

Гвардии младший сержант Виталий Разумов в ходе ожесточённого сражения ликвидировал стрелка ВСУ. Но сам был ранен. Несмотря на травму, Виталий продолжил вести бой, пока наши штурмовики с фланга обходили неонацистов. И ворвались в опорник противника, ликвидировав трёх радикалов. Остальные были вынуждены бежать. Российские военнослужащие держали оборону до прибытия подкрепления.