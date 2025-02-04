Латвийцы массово хотят переехать в Россию: 20 тысяч человек уже обратились в посольство

Жители Латвии стали массово интересоваться, как переехать в Россию на ПМЖ. Спрос на консультации по этому вопросу в посольстве вырос почти в 10 раз.

"В последнее время мы фиксируем резкий рост интереса латвийцев к участию в механизмах переселения в нашу страну, реализуемых посольством совместно с представительством МВД России в Риге. Только за прошедший год в наш адрес поступило более 20 тысяч обращений за получением соответствующих консультаций", — рассказал временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

Дипломат сравнил этот показатель с тем, что было несколько лет назад, и отметил, что ранее такой спрос исчислялся всего несколькими тысячами. Примечательно, что многие латвийцы интересуются, как переехать в Россию в рамках указа президента об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные духовно-нравственные ценности нашей страны.

Напомним, 19 августа 2024 года Владимир Путин подписал указ согласно которому, иностранцы, приехавшие в Россию из-за неприятия политики своих государств, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком, пишет РИА Новости.