Отчим до смерти забил семилетнего мальчика на глазах у матери и делал вид, что ищет ребенка

В Калининградской области полторы тысячи волонтеров сутки искали пропавшего семилетнего мальчика, но найти живым его не удалось. Трагедия произошла в Черняховске.



Ребенок пропал днем 2 февраля. Мальчик ушел из дома и больше его никто не видел, по крайней мере, так рассказали родители, когда подавали заявление в полицию. Когда началась поисковая операция, мать и отчим пропавшего ребенка активно "помогали" волонтерам и правоохранителям.



Родители даже признались, что накануне "побега" у них был скандал. Якобы после того, как мальчика отругали и пригрозили ему детским домом, ребенок обиделся, вышел на улицу и больше не вернулся.



Только через сутки во время допроса мать не выдержала и рассказала, что жила в страхе. Глава семьи любил кулаками "воспитывать" домочадцев. Мужчина бил свою жену и ее сына, мальчик был ему не родной. В последний раз отчим "не рассчитал силу" ударов и убил ребенка на глазах у жены. Чтобы скрыть преступление родители спрятали тело.



Мужчину уже задержали, в убийстве он сознался. Выяснилось, что тело пасынка изверг положил в мусорный пакет с кирпичами и выкинул в пруд недалеко от дома, пишет SHOT.