Погибших в авиакатастрофе в США фигуристов похоронят вместе: "Они были как большая семья"

Весь мир оплакивает погибших в авиакатастрофе фигуристов. Трагедия произошла в ночь на 30 января в Вашингтоне.

Наставники не могут поверить, что лишились своих главных звездочек, будущих чемпионов. Многие не сдерживают слез во время интервью. Ольга Ганичева, тренер The Skating Club of Boston, рассказала, что сейчас в ледовом дворце гнетущая обстановка, работа с учениками приостановлена.

Ганичева призналась, что в катастрофе погибла ее ученица Джина Хан. Девочке было всего 13 лет. Хан мечтала стать олимпийской чемпионкой, по 10 часов в день она занималась на льду.

"Это была наша звезда… У нее был никнейм Джина Старина, как Star, потому что когда она выступала, все вставали, хлопали, кричали и наслаждались ее выступлением… Она действительно добрая девочка…" — поделилась Ольга Ганичева в интервью Русской службе "Голоса Америки" (издание признано в России иностранным агентом).

Оплакивают в Бостоне и тренеров Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые погибли вместе со своим учеником Спенсером Лейном. "Сейчас лежат цветы на их стульчиках там. И цветы там, где в нашей тренерской они сидели, невозможно там находиться… Я туда даже не хожу, потому что я не могу", — рассказала Ольга.

Ганичева нашла фото, на котором весь подиум занят воспитанниками The Skating Club of Boston. Но все они теперь мертвы. "Все три мальчика, молоденьких, первое, второе, третье, все погибли… Весь пьедестал молодых мальчиков", — плачет наставница.

По ее словам, спортсменов и тренеров похоронят вместе. "Будет все — и церемония, и похороны, я думаю, будут здесь. Будет хорониться, как большая семья", — отметила Ганичева.



Напомним, в ночь на 30 января в Вашингтоне самолет рейса 5342 American Airlines из Уичито потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. На борту лайнера находились фигуристы и тренеры. Они возвращались с крупного турнира. Авиакатастрофа унесла жизни 67 человек.