Подземные толчки зафиксированы на острове Санторини

Новые подземные толчки зафиксированы на живописном острове Санторини в Эгейском море. Магнитуда самого сильного – 4,9. С начала февраля таких колебаний было уже сотни, по сути, остров трясёт каждые несколько минут.

Жители в панике. В порту - огромные очереди на паромы. Люди боятся повторения землетрясения 56-го года, которое стало одним из сильнейших в Европе и унесло жизни 50 человек.

Сейсмологи говорят, что подземные толчки могут продолжаться еще несколько недель. Власти закрыли школы и порекомендовали не собираться большими группами в помещениях. Службы экстренного реагирования развернули палаточные городки. Многие жители ночуют на улице.