Собянин: Выявление рака на ранних стадиях в Москве увеличилось до 67,7%

В столице почти до 68 процентов увеличилось выявление рака на ранних стадиях. Правительство Москвы уделяет огромное внимание профилактике и лечению этого заболевания.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, пять лет назад - впервые в стране - разработали новый стандарт городской онкологической службы. В его основе - последовательное ведение пациента на всех этапах: от постановки диагноза, лечения и до пожизненного диспансерного наблюдения.

На базе крупнейших столичных стационаров организовали пять многопрофильных онкоцентров. Пациентам стали доступны самые современные методы терапии и высокоэффективные препараты с минимальными побочными эффектами. В Москве более 47ми тысяч пациентов ежегодно получают лекарства за счёт региональных средств.