Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Рената Илькаева

Наш следующий сюжет о шестилетнем Ренате Илькаеве. Мальчик уже год борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. После химиотерапии у ребёнка случился рецидив. И теперь единственный шанс спасти жизнь Рената - провести трансплантацию костного мозга. Но прежде необходим специальный противоопухолевый препарат. Курс лечения которым стоит более полутора миллионов рублей. Мать, воспитывающая двоих детей одна, в короткие сроки собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Рената. Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Препарат нужен как можно скорее.

Шестилетний Ренат показывает, какую грозную цветочную армию он слепил, чтобы защитить героя любимой игры. А вот от своего собственного страшного врага у него, к сожалению, нет защиты. Мальчик борется с острым лимфобластным лейкозом. Смертельная болезнь впервые дала о себе знать год назад. После химиотерапии вроде бы начала отступать, но организм Рената внезапно снова дал сбой.

Мальчика срочно отправили на лечение в Санкт-Петербург. Здесь врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние.

"Мы провели два курса противорецидивной терапии, однако ремиссию не удалось достичь. Сейчас Ренат находится в состоянии сниженного иммунитета, сниженных показателей крови, после третьего блока химиотерапии мы надеемся, что хоть вполовину снизим количество опухолевых клеток и нам очень необходим особенный противоопухолевый препарат", - отметила Юлия Федюкова - заведующая детским гематологическим отделением ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова" Минздрава России.

Специальное лекарство требуется, чтобы как можно скорее вывести ребенка в ремиссию, а затем сразу же провести трансплантацию костного мозга. Без этого схватка с болезнью напоминает какие-то чудовищные качели:

Препарат, который жизненно необходим ребенку, очень редкий и дорогой - курс стоит 1 560 000 руб. Мама мальчика просто в отчаянии: совсем недавно в семье случилось еще одна страшная беда.

Где взять такие огромные деньги, да еще в короткие сроки, мама Рената просто не представляет. Единственный выход - обратиться за помощью к неравнодушным людям.

Для маленького Рената и его мамы жизнь как будто встала на паузу. Мальчик с каждым днем слабеет. Он научился плакать без слез, стал отказываться от еды - пришлось ввести ему в желудок гастрономический зонд, чтобы кормить через шприц лечебной смесью. И все же Ренат старается быть сильным, ради любимой мамы .

Обнявшись, они проводят большую часть дня в больнице. Ренат уже не лепит новых героев из пластилина, не смотрит любимые мультики. Лишь иногда просит маму почитать сказку. Ведь там всегда все заканчивается хорошо. Значит, и в жизни может быть также - если всем сердцем в это поверить

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!