Тимма перед смертью прислал Седоковой жуткое фото: что певица рассказала следователям

Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря. Баскетболист свел счеты с жизнью в момент, когда его бывшая жена Анна Седокова праздновала день рождения.

Спортсмен перед тем, как совершить отчаянный шаг, писал и звонил певице, но она так и не ответила на послания. Адвокат Юрис Гринвалдс, который работает с отцом Яниса Райтисом Тиммой, заявил, что Анна знала о намерении бывшего мужа свести счеты с жизнью. Якобы сама артистка рассказала об этом следователям.

По словам юриста, за несколько минут до трагедии Седокова получила ужасающее фото от Тиммы. Янис прислал бывшей жене фотографию веревки. Баскетболист просил бывшую жену встретиться с ним, но Анна была непреклонна.

При этом Гринвалдс указывает на странный пробел в действиях следователей. "Рассказывая об угрозах со стороны Яниса, Седокова не показала следователю ни одного текстового сообщения, полученного ею на телефон, чтобы таким образом подтвердить правдивость своих слов", — отметил адвокат.

Напомним, семья Яниса Тиммы подала жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела. Родные спортсмена уверены, что в смерти баскетболиста виноваты третьи лица, пишет Grani.lv.