Итальянец сходил на свидание с россиянкой и схватился за голову: "Платить за все? Это слишком трудно!"

Итальянские мужчины стали хлюпиками. Об этом рассказала тревел-блогер, которая пыталась выяснить, почему внезапно римские и миланские мачо охладели к красавицам из России.



Девушка разговорилась с одним из итальянцев и спросила у него, что же случилось. Мужчина не стал юлить и признался, что он тоже не советовал бы соотечественникам заводить отношения с русскими женщинами. А все потому, что они очень требовательные.

"Я смотрю на своих знакомых, и понимаю, что очень маленький процент могли бы соответствовать таким высоким ожиданиям. Итальянцы не привыкли к трудностям. Долго добиваться, красиво ухаживать — это все осталось в прошлом. Я не советовал бы моим знакомым встречаться с русскими, потому что знаю, они бы не потянули это и только расстраивали бы девушку", — объяснил мужчина.

Оказывается, римляне и миланцы стали жадными и даже цветы не покупают для своих возлюбленных. "Разве что мимозу на Festa della donna. Платить за все? Это слишком трудно для современного итальянца. Среди нашего поколения очень много, как бы сказать… хлюпиков", — заключил он.