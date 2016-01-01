Макрона заподозрили в подготовке госпереворота

Эммануэль Макрон готовит государственный переворот в стране. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По его мнению, на подготовку госпереворота указывает назначение "своих людей" на ключевые посты. Так, Ришар Ферран может стать главой Конституционного совета Франции. Это позволит отменить законодательный запрет на выдвижение одного и того же человека на пост президента более двух раз. Если это произойдет, Макрон сможет пойти на третий президентский срок.

"Да, Ферран хочет отменить запрет на 3-й срок, он уже сказал об этом! Он очень часто говорит об этом. Его назначение вовсе не случайность!" — написал Филиппо в своих соцсетях.

Ричард Ферран знаком с Макроном с 2016 года. Он одним из первых среди депутатов присоединился к его движению Макрона. С 2018 по 2022 год Ферран был председателем Национального собрания — нижней палаты парламента.