В Балашихе парень выкинул щенка чихуахуа с 14-го этажа. Отомстил невесте

В Подмосковье ссора между влюбленными закончилась трагедией. 22-летний житель Балашихи после скандала жестоко отомстил своей девушке.

Ева, ее жених Олег и малышка чихуахуа Тея жили вместе полгода. Щенка девушка купила в прошлом году, а вскоре нашла свою любовь. Ева обожала свою собачку, Олег был более сдержан в чувствах, но песика никогда не обижал.

Накануне парочка поругалась, девушка на эмоциях ушла из дома, парень ей звонил, но потом решил выпить с горя. Около пяти утра в Олеге проснулась ярость, он захотел отомстить Еве. Парень взял Тею за шкирку и выбросил из окна квартиры, расположенной на 14 этаже. Зверства он снял на видео и отправил девушке. Собака скончалась от удара. Ей было 11 месяцев.

Живодер уже задержан. О произошедшем в полицию сообщила хозяйка щенка.