Новое фото Кейт Миддлтон вызвало вопросы: что с ним не так

Принцесса Уэльская всего несколько месяцев назад излечилась от рака. Теперь Кейт Миддлтон старается поддерживать людей, столкнувшихся с этим недугом.



Так, по случаю Всемирного дня борьбы с раком жена принца Уильяма опубликовала новое фото. Снимок уникальный, ведь его сделал самый младший ребенок наследника британского престола. Принц Луи снял маму в лесу. Лицо Кейт Миддлтон на этом кадре рассмотреть проблематично, но сама композиция многих поразила.

На фото Кэтрин предстала в "походном" образе: кепка с козырьком надвинута на глаза, теплая темно-зеленая куртка до колен скрывает фигуру. При этом Миддлтон дополнила образ элегантным шарфом, перчатками и сапогами. Принцесса Уэльская стоит в центре композиции с раскинутыми руки.

"Не забывайте лелеять все, что находится за пределами болезни", — подписала Кейт снимок, выставив его на официальной страничке Уэльских в соцсети.

Однако кадр тут же вызвал вопросы. Народ недоумевает, почему принцесса продолжает скрывать лицо от публики. Некоторым и вовсе фото показалось мрачным. "Нет просвета в этой безнадежной картине. На что нам намекает Кейт?" — написал один из поклонников королевской семьи. Но его вопрос так и остался без ответа.