Трамп предложил Украине покупать помощь: Кремль назвал вещи своими именами

В Кремле отреагировали на планы Дональда Трампа получить редкоземельные металлы Украины. Как заявил пресс-секретарь президента, желание американского лидера является предложением Киеву покупать таким образом военную помощь Штатов.

"Ну, наверное, если называть вещи своими именами — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать её оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать её на коммерческой основе", — сказал Дмитрий Песков (цитата по РИА Новости).

Также представитель Кремля заявил, что Вашингтону лучше вообще не оказывать военную помощь Украине и способствовать завершению конфликта.

По словам Пескова, у Кремля нет точных данных о том, что имеет в виду Трамп, говоря о планах урегулирования на Украине.