Неудачницы с никчемной жизнью: Татьяна Брухунова поставила на место Безрукову и Гордон

Жена юмориста Евгения Петросяна оскандалилась в конце января. Татьяна Брухунова резко высказалась о девушках, покупающих подделки. Это не понравилось светским дамам. Звезды шоу-бизнеса попытались разнести в пух и прах супругу Петросяна, но Татьяна оказалась им не по зубам.

Брухунова не стала терпеть нападки и ответила тем, кто ее обидел. При чем Татьяна, не называя имен, тонко описала каждую возмутившуюся даму.

"Кто делает это?! "Сбитые летчики". За минувший месяц в очередной раз убедившись в этом, мне даже стало их немного жаль. Актрисы, которые не снимаются в большом кино, певицы, которые превратились в говорящие головы на ТВ, тарологи, нумерологи, даже адвокат был в этой "теплой" компашке (интересно, клиенты этой дамы, которая публично оскорбляет незнакомого ей человека, не разбежались?!), блогеры-неудачники из которых хлыщут фонтаны фекалий, где пустая, никчемная жизнь обрыдла и добрая сотня иже с ними пустышек", — заявила жена Евгения Петросяна.

Татьяна уверена, что среди ее хейтеров нет успешных, состоявшихся людей, ведь те, кто смог реализовать себя, не будут перемывать кому-то косточки.

"А знаете, почему?! Потому что им нет дела до других. Они живут свою лучшую жизнь, а в ней семья, профессия и тысячи радостей, которыми наполнена жизнь психического здорового человека! Чао-какао, бедолаги! Я счастлива! Чего и вам желаю!" — заключила Брухунова.

Напомним, жена юмориста публично высмеяла девушек, которые покупают фальшивые сумочки Birkin. Татьяна назвала это срамотой. Но внезапно Брухуновой ответила адвокат Екатерина Гордон. Юрист заявила, что ничего зазорного в подделках нет, а вот смеяться над теми, кто беднее тебя, должно быть стыдно. Гордон поддержала актриса Ирина Безрукова. Звезда кино отметила, что Брухунова "не родилась в семье олигарха и не жила на Рублевке", чтобы так кичиться деньгами.