Что нужно сделать уже сейчас, чтобы в старости получать пенсию в 110 тысяч рублей

Лайфхак для россиян раскрыл глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин. Правда, мало кто сможет воспользоваться этой хитростью.

Чтобы в старости ни в чем себе не отказывать и ездить на экскурсии по российским и европейским городам, нужно иметь 639 пенсионных баллов. Тогда можно рассчитывать на выплату в 110 тысяч рублей. Но достичь этой цифры маловероятно.

"Потому что за один год стажа можно получить максимум 10 баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", — пояснил Никитин.

Получается, что для накопления 639 баллов нужно проработать 64 года и все это время получать зарплату в 230 тысяч рублей, пишет "Газета.ру".