Собянин наградил молодых ученых Москвы в преддверии Дня российской науки

Сегодня в преддверии Дня российской науки Сергей Собянин вручил молодым ученым города премии Правительства Москвы. Лауреатами стали 78 исследователей. Чьи разработки успели зарекомендовать себя на практике. Мэр также отметил, что в этом году, премии будут увеличены в два раза.

За этими дипломами бесконечные часы трудов, поисков, сомнений, ошибок и ярчайших научных прорывов. В преддверии дня Российской науки в Белом зале столичной Мэрии Сергей Собянин чествует самых успешных московских первооткрывателей в самых разных областях: медицине, химии, физики, приборостроения, IT- технологий, экологии.

Конкурс на соискание премий Правительства Москвы молодым учёным в столице проводят с 2013 года. За это время награды за свой вклад в отечественную науку и технологии получили 758 московских специалистов. А в этом году свои заявки на участие в конкурсе направили сотрудники более чем 300 столичных организаций. Среди 50 претендентов, отобранных на премию - разработки и исследования, уже успевшие зарекомендовать себя на практике

Так, к примеру, благодаря инновационной технологии производства аффинных сорбентов сегодняшними лауреатами конкурса - учёными Российского технологического университета - несколько отечественных фа предприятий уже смогли заместить импортные компоненты.

Москва уделяет огромное внимание созданию условий для самореализации молодых ученых, инженеров, разработчиков ПО и многих других специалистов. Для этого в городе модернизируют существующие и строятся новые научно-технологические площадки.

А еще в городе модернизируют существующие и строят новые научно-технологические площадки. Это и Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьёвы горы", и новый высокотехнологичный кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана, это и 47 московских технопарков и другие производственные базы