Что получит Меган Маркл при разводе с принцем Гарри: деньги, титул, особняк и это еще не все

Брак герцога и герцогини Сассекских висит на волоске. По слухам, Меган недовольна, что муж не смог дать ей королевскую жизнь, а Гарри устал от капризов властной жены. Развод стал настолько реальным, что Маркл попросила своих юристов подготовить документы.

Источники RadarOnline, приближенные к Сассекским, утверждают, что герцогиня поручила создать такое финансовое соглашение, условия которого переплюнут те, что выдвинула Сара Фергюсон, когда развелась с дядей Гарри, принцем Эндрю.

"Меган не согласится на развод, если только ей не останется титул, собственность и огромная куча денег. Герцогиня ясно дала понять, что если и когда они с Гарри расстанутся, она потребует крупного урегулирования и сохранит свой королевский титул. Маркл заключит сделку, чтобы защитить себя", — отметил источник.

Кроме того, дети будут жить с Меган в Калифорнии. Гарри же сможет навещать их, но не увозить в Англию.

Ранее в СМИ появилась информация, что представители герцогини Сассекской пытались продать издательству книгу о разводе Меган и Гарри. При этом официальной информации о том, что супруги готовятся к разрыву, нет.