Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Отличная новость: Юпитер наконец-то закончил ретро фазу и двинулся вперед. Это лучший момент года для обучения, подписания договоров, налаживания коммуникаций.

Тельцы

Прямой Юпитер принесет удачу в денежных делах. Не исключено, что откроются новые возможности для увеличения дохода, будьте готовы проявить инициативу.

Близнецы

Юпитер наконец-то становится прямым в вашем знаке, и это мощный импульс для самовыражения. Пришло время для реализации своих амбиций в любых сферах жизни.

Раки

У вас появляется шанс разобраться в себе. Возможно, вам будет полезно провести время в одиночестве, чтобы переоценить и обдумать все свои цели и стремления.

Львы

Вам звезды подарят новые перспективы для работы в команде и расширения круга общения. Поддержка друзей или коллег окажется критически важной для вас.

Девы

Юпитер откроет перед вами карьерные горизонты. Этот день может принести признание ваших усилий, или появятся возможности для продвижения по службе.

Весы

Пришло время для учебы или путешествий, которые могут изменить ваше восприятие мира. Вы будете вдохновлены, так что новые знания будут даваться легко.

Скорпионы

Пора переосмыслить свои отношения с деньгами и ресурсами. Возможно, вам предложат выгодное сотрудничество. Могут произойти и перемены в личной жизни.

Стрельцы

Юпитер не оставит вас в одиночестве! Ваши союзы могут стать более крепкими и плодотворными, вы можете вступить в брак или подписать важный контракт.

Козероги

Представители этого знака смогут найти баланс между работой и отдыхом. Если хотите внедрить новые привычки, которые положительно скажутся на здоровье – сейчас самое время.

Водолеи

Юпитер несет вам огромный заряд вдохновения. Наступает время творчества, хобби, заботы о себе и романтических начинаний, которые подарят ощущение счастья.

Рыбы

Возможно, пора начать заботиться о своей семье или подумать о новом жилье. Юпитер даст шанс улучшить условия жизни и восстановить внутреннюю гармонию.